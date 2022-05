Pioli snobba: «Inter-Empoli? Ho visto una partita di tennis! Solo Verona»

Pioli alla vigilia di Verona-Milan in conferenza stampa ha risposto alle domande dei colleghi, anche riguardo la lotta scudetto con l’Inter e la partita vinta dai nerazzurri contro l’Empoli.

IN CONFERENZA STAMPA – Stefano Pioli in conferenza stampa non pensa all’Inter: «La settimana è stata molto simile a quelle precedenti perché ormai siamo in un punto dove tutte le partite avranno un peso per il risultato finale della classifica. Ho visto grande motivazione, il Verona ci darà qualche difficoltà ma le ultime sfide ci hanno permesso di acquisire ulteriore consapevolezza. Inter e Milan mentalità diverse? Questo non importa, ci mancano sette punti per conquistare qualcosa di importante, dobbiamo dimostrare di essere i migliori. La squadra domani sarà il massimo e questo lo posso assicurare. Due giorni dopo l’Inter? Non mi interessa, tanto sappiamo quello che vogliamo. Ieri pomeriggio ho rivisto il nostro allenamento, non ho visto la partita dell’Empoli e poi ho visto una partita di tennis. Milan la migliore delle peggiori? Anche questo non mi interessa, pensare che criticano ancora Carlo Ancelotti…».