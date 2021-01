Pioli: “Scudetto? Tre squadre favorite, non il Milan. La sfida con l’Inter…”

Condividi questo articolo

Pioli Milan

Dopo la vittoria contro il Benevento, Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”. Il suo Milan ha toccato quota 37 punti nelle prime 15 partite: è la prima volta da quando la vittoria vale tre punti

VOLARE BASSO – Non può che essere soddisfatto Stefano Pioli: il suo Milan è ancora imbattuto dopo 15 partite e ha risposto alla grande al momentaneo sorpasso in vetta dell’Inter di Antonio Conte. La gara contro il Benevento ha restituito le solite certezze al club rossonero. Il tecnico ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”: «È un’altra vittoria pesante – ha detto Pioli -. Nuovo sorpasso all’Inter? Onestamente non ci facciamo mettere pressioni dagli avversari, ce le mettiamo da soli perché pretendiamo sempre il massimo. Non ero contento di come avevamo cominciato questa partita, ma poi c’è stata una grande reazione. Tutte le vittorie sono pesanti per un gruppo giovane che deve continuare a crescere. Ci godiamo questo momento. Continuo a dire però che Juventus, Inter e Napoli restano favorite per lo scudetto e noi dobbiamo pensare di partita in partita. Gara con la Juventus di mercoledì? Non sarà una sfida decisiva perché parliamo di una squadra che ha vinto nove scudetti. Dobbiamo guardare la nostra classifica ad aprile, mancano ancora troppe partite. La nostra forza è sempre stata quella di guardare alla prossima gara. Ci mancheranno giocatori importanti contro la Juventus, ma non sarà una sfida decisiva. Vogliamo sempre vincere la prossima partita e siamo ambiziosi.»