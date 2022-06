Pioli: «Scudetto sia solo un punto di partenza! Consapevoli di una cosa»

Pioli ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Noceto e, a margine dell’evento, ha parlato della nuova stagione di Serie A alle porte che vedrà il Milan partire con lo scudetto cucito sul petto. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero, consapevole che Inter e Juventus su tutte daranno filo da torcere

QUALCOSA DI SPECIALE – Stefano Pioli è pronto a ripartire con il suo Milan Campione d’Italia, consapevole che Inter e Juventus su tutte saranno pronte a contrastare il primato. Il tecnico rossonero, per quanto riguarda il mercato, è tranquillo: «Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all’altezza».