Pioli: «Scudetto? Rimonta nel Derby e vittoria con la Lazio partite chiave»

Milan e Inter si sono battagliate fino all’ultimo per la vittoria dello Scudetto con trionfo finale dei rossoneri. Stefano Pioli, ad AS, ha analizzato le due partite chiave per il successo

PARTITE CHIAVE − Pioli ritorna sulla vittoria dello Scudetto citando anche la gara con l’Inter in campionato come fondamentale: «Ci abbiamo sempre creduto, ma c’erano due partite chiave. La rimonta nel Derby e la vittoria sulla sirena contro la Lazio. Avendo vinto le ultime sei partite, pur avendo il peggior programma, ha dimostrato la nostra forza mentale. È stato fantastico. È una delle cose più belle che ti possono capitare».