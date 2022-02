Pioli: «Scudetto? Quota alta. Le prime cinque molto forti, Milan obiettivo»

Pioli si è presentato a DAZN dopo il pareggio per 2-2 del Milan in casa della Salernitana ultima (vedi articolo). Il tecnico rossonero ritiene che, nella corsa per il titolo con l’Inter e il Napoli, ci siano cinque squadre di assoluto livello.

CORSA APERTA – Il Milan ora è a +2 sull’Inter (con due partite in più) e +3 sul Napoli (con una partita in più). Stefano Pioli analizza la classifica: «In campionato il livello è alto, da sempre il girone di ritorno è molto più complicato di quello d’andata. È chiaro che stasera avremmo dovuto fare una prestazione diversa, abbiamo pagato a caro prezzo contro una Salernitana che ha fatto una partita di grande determinazione e di grande forza. Quota scudetto? C’è una quota che deve essere alta, perché non dimentichiamoci il nostro obiettivo che è stato sempre quello di superare il punteggio del campionato scorso. Credo che stasera siamo tornate a fare i punti del campionato scorso, quindi c’è tanto da spingere e tanto da fare. Le prime cinque squadre del campionato sono molto forti, il livello è molto alto e l’equilibrio è sottile. Dobbiamo continuare a spingere, soprattutto dobbiamo riprendere il nostro cammino già da venerdì prossimo in casa (con l’Udinese, ndr)».