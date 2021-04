Pioli: «Scudetto? Mai detta quella parola! Fatti da dimostrare sul campo»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato di Serie A contro il Parma

SCUDETTO – Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, sulla questione scudetto (QUI le sue parole sul tema di qualche giorno fa), visto che il la squadra rossonera si trova al secondo posto alle spalle dell’Inter. «Parola scudetto e perdita punti collegati facendo un po’ male alla squadra? No, quella parola lì non è mai uscita da noi e l’avete sempre fatta voi, ma poi è normale che sempre noi abbiamo sempre puntato al massimo. E noi continuiamo a puntare al massimo. Noi pensiamo di poter essere in grado di vincere tutte le partite poi le parole se le porta via il vento e i fatti invece bisogna dimostrarli sul campo. Quindi noi adesso siamo concentrati su quella che è la partita di domani, questa è la cosa più importante».

Fonte: ACMilan.com