Pioli: «Scudetto? Non lottiamo più da 4 gare. L’Inter ha vinto troppi match»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di “DAZN” al termine di Milan-Genoa, match di Serie A terminato per 2-1

RINUNCIA – Queste le parole di Stefano Pioli, che abdica dal discorso scudetto in Serie A. Il tecnico rossonero evidenzia i meriti dell’Inter di Conte: «Scudetto? Noi sono tre o quattro gare che non lottiamo più per lo scudetto, l’Inter ha vinto troppe partite e ci ha dato troppi punti. Noi lottiamo per un obiettivo che sarebbe eccezionale: riportare il Milan in Champions League. Siamo una delle squadre più giovani d’Europa, ai vertici di un campionato difficile. Questi ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, dobbiamo stringere i denti e superare avversarie importanti».