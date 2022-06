Pioli: «Scudetto Milan, due partite decisive: una è la rimonta con l’Inter!»

Pioli in un’intervista al portale inglese The Athletic, ha parlato dello scudetto conquistato, in particolare di due partite – a detta sua – decisive per la vittoria finale. Una di queste contro gli avversari dell’Inter.

DUE PARTITE DECISIVE – Stefano Pioli ricorda in particolare due partite decisive per la vittoria dello scudetto: «Secondo me ci sono due partite che hanno fatto la differenza per la vittoria dello scudetto: La rimonta nel derby contro l’Inter. Questo è sicuro, altrimenti il distacco dall’Inter avrebbe reso difficile il recupero del primo posto. L’altra è stata la vittoria all’ultimo minuto a Roma contro la Lazio, arrivata dopo il ko dell’Inter nella semifinale di Coppa».

Fonte: The Athletic