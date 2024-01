Pioli guarda allo scudetto: «Milan, bisogna crederci ed essere convinti!»

La vittoria contro la Roma ha sicuramente dato nuova linfa al Milan, che però è dietro la capolista Inter a 9 punti di distanza. Ecco le parole di mister Pioli a SportMediaset.

SOSTEGNO – Nonostante la corsa di Inter e Juventus, il terzo posto in classifica e l’andamento altalenante in questa stagione, il Milan non sembra voler smettere di credere nello scudetto. Così ne parla Stefano Pioli al termine della sfida vinta contro la Roma: «Starci dentro significa che dobbiamo assolutamente credere, essere convinti e lavorare nella direzione di una squadra che sa di poter vincere tante partite da qua alla fine. Che però sa anche che ci saranno delle difficoltà e che le partite del campionato italiano son difficilissime. La presenza della proprietà è molto importante. L’incontro che c’è stato con Cardinale nello spogliatoio prima di uscire in campo per il riscaldamento è stato molto positivo e di supporto per tutti. Ma non è mai mancato il sostegno del club. Poi è chiaro che l’arrivo di Ibrahimovic ha aggiunto una nuova figura. Ma è una figura che conosciamo già bene e che quindi ci potrà sicuramente aiutare nel nostro percorso».