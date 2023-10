Pioli: «Scudetto, lotta a quattro! Tonali? Al suo fianco»

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus. Le parole del tecnico rossonero sulla lotta scudetto

SCUDETTO – Queste le parole di Pioli: «Milan-Juventus da scudetto? Assolutamente sì. È la grande partita. Poi noi siamo davanti, loro sono terzi. La lotta per lo scudetto si rivolge a quattro squadre, ma siamo solo alla nona di campionato. Dobbiamo ripartire dalle cose che stiamo facendo e mettere in campo la la miglior formazione possibile. Sono una squadra costruita per vincere. Allegri? Non credo si sia risentito delle mie parole. Ma credo sia evidente per un allenatore preparare una partita a settimana è un vantaggio. Poi non è automatico vincere, ma è un vantaggio. Vittoria? Non sarebbe importante per il +7, con 29 partite da giocare ancora si possono fare tanti punti. Ma serve a noi per la fiducia, per i risultati e per la nostra consapevolezza».

CASO – Pioli parla del caso scommesse: «Siamo rimasti sopresi e scioccati dalla situazione. Io so le cose tramite quello che leggo, ma non ci sono situazioni ufficiali. Chiaro che il nostro pensiero va a Sandro (Tonali, ndr). Non mi sento di giudicarlo per quello che ha commesso, ma mi piacerebbe giudicarlo e lo farò per come supererà questo momento e che possa diventare un esempio per qualcun altro. Se prima gli volevo bene 10 ora gli voglio bene 100. Proverò ad aiutarlo».