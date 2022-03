Pioli: «Scudetto? Bisogna fare più punti dell’anno scorso. C’è un beneficio»

Pioli ha rilasciato un’intervista al giornale emiro Gulf news parlando anche del sogno Scudetto. Il tecnico del Milan non pronuncia mai quella parola. Rossoneri in lotta con Napoli e Inter

GARA DOPO GARA − Pioli non pronuncia ancora la parola Scudetto: «Penso che questa squadra abbia un grande potenziale. Scudetto? Non abbiamo mai escluso nulla, ma questo è il mio punto di vista attuale. Dobbiamo ottenere più punti della scorsa stagione, giocare ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vedere dove andremo a finire. Non essere più coinvolti in altre partite infrasettimanali è un vantaggio perché ci consente di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori».