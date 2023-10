Pioli: «Sconfitte con Inter e Juventus non pesano! Ben venga se…»

Pioli ha rivendicato una prestazione non inferiore del suo Milan nonostante la sconfitta subita contro la Juventus. Riporta alla luce anche il derby perso contro l’Inter.

RIVENDICAZIONI − Stefano Pioli ha parlato così a DAZN dopo Milan-Juventus: «Abbiamo fatto una buona partita, non era il risultato che speravo. Non siamo stati inferiori! Un risultato positivo sarebbe stato assolutamente giusto. Gatti ha fatto troppi falli e non è stato ammonito subito. Il regolamento dice altro. Fino all’espulsione abbiamo fatto un’ottima partita. Ma anche in 10 non siamo stati assolutamente inferiori. Inter e Juventus sono sconfitte che non ci tolgono nulla! Le valuteremo bene e faremo meglio. Ben venga la giornata storta se poi faremo come dopo il derby».