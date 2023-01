Pioli: «Dalla Roma all’Inter momenti difficili! Ibrahimovic? Dopo Riyad…»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan. Il tecnico rossonero è ritornato sulla Supercoppa persa contro l’Inter, rispondendo anche alla domanda su Ibrahimovic

GIORNI COMPLICATI − Dopo la batosta contro l’Inter in Supercoppa, il Milan si rituffa in campionato. Le parole di Pioli alla vigilia del match contro la Lazio: «In questi dieci giorni ci sono stati momenti difficili, dalla Roma al Derby con l’Inter. Dovevamo fare di più, ora c’è da scegliere la strada da intraprendere: continuare a piangerci addosso o tirarsi su le maniche e reagire. Noi scegliamo la seconda. Alleno un gruppo un molto responsabile che vive di molte emozioni. Tomori? Non cerchiamo mai i colpevoli, siamo tutti noi che dobbiamo fare sicuramente meglio. Ibra dopo Riyad? Presente sempre nello spogliatoio, avrà parlato con i suoi compagni».