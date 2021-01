Pioli: “Roma-Inter? La guardo ma non per la classifica! Milan…”

Stefano Pioli Milan

Pioli ha vinto questa sera in Milan-Torino, 2-0 (vedi articolo), ed è a +4 sull’Inter e a +7 sulla Roma in attesa dello scontro diretto di domani all’Olimpico. Intervistato da DAZN ha parlato di cosa si aspetta dalla partita che farà proseguire il turno di Serie A.

DAVANTI ALLA TV – Stefano Pioli fa sapere come il Milan attende la sfida tra seconda e terza in classifica: «Domani mattina ci alleniamo e poi ci godiamo le altre partite. Penso che ci siano delle partite belle e importanti, sicuramente guarderò Roma-Inter ma non per la classifica. Sono due squadre che giocano bene, che hanno tanti giocatori di qualità e due ottimi allenatori. C’è solamente il piacere di vedere queste partite importanti, poi la classifica non è il momento di guardarla. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, questo è uno sport bellissimo ma tutte le volte devi dimostrare chi sei e il tuo valore. Pensiamo alla prossima gara, torneremo in campo ancora contro il Torino in Coppa Italia e poi ci butteremo di nuovo sul campionato».