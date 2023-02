Pioli ricorda il duello fra Inter e Milan: «Ci davano in negativo anche alla fine»

Pioli ha vinto la Panchina d’Oro (vedi articolo) per quanto fatto nella stagione 2021-2022 col Milan, vincendo allo sprint la Serie A nel duello con l’Inter. A margine dell’evento a Coverciano il tecnico rossonero è tornato su quella corsa.

UNA CONTRO L’ALTRA – Stefano Pioli è soddisfatto per la vittoria nella Panchina d’Oro, ma non lo indica come un riconoscimento singolo. Per lui è tutto il Milan ad aver ottenuto il titolo nella scorsa stagione, vincendo la volata con l’Inter: «Credo di vivere la mia professione con passione e professione. Chiaramente quello che abbiamo fatto l’anno scorso, rivedendo le immagini, non può che renderci orgogliosi. È stato un lavoro di gruppo e ambiente, si era creata a Milanello e coi nostri tifosi una situazione che ci ha portati ad andare sopra le nostre qualità e compiere un risultato straordinario. Nessuno a inizio stagione l’aveva preventivato, i pronostici anche fino alla fine del campionato ci vedevano sempre in negativo. Credo che lo spessore delle persone alla fine faccia la differenza, io ho potuto lavorare con persone speciali».