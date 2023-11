Pioli: «Prendere entusiasmo! Vogliamo rimetterci a posto in campionato»

Il Milan ha battuto il PSG per 2-1. Stefano Pioli, nel post partita di Sky Sport, spera che il successo possa portare ad una nuova fiducia per il percorso in Serie A

ENTUSIASMO – Queste le parole di Pioli: «Milan di Champions League diverso da quello di campionato? Non penso che sia così. Chiaro che se guardi alla prestazione contro l’Udinese e a quella di stasera siamo un’altra squadra. Ma non siamo andati in difficoltà con Juventus e Napoli. Poi è chiaro che negli scontri diretti qualche errore lo paghiamo a caro prezzo. Dobbiamo approfittare di questa situazione prendere entusiasmo e ributtarci in campionato. Il nostro obiettivo adesso è rimetterci a posto anche in campionato, non solo il Champions League»