Pioli: «Posso scegliere i giocatori giusti sia in Europa League sia con l’Inter»

Stefano Pioli Milan

Pioli, così come Romagnoli, appare tranquillo in vista del derby Milan-Inter fra otto giorni. L’allenatore rossonero, intervistato da Sky Sport, parla a seguito della sconfitta per 2-0 contro lo Spezia. Qui le sue dichiarazioni a DAZN.

NIENTE PREOCCUPAZIONE – Stefano Pioli commenta Spezia-Milan 2-0 e la possibilità di un sorpasso dell’Inter: «Che certezze? Certezze le abbiamo trovate lungo il tutto percorso. Anzi, questa partita ci fa capire che quando giochiamo con le nostre qualità e le nostre idee facciamo bene. Stasera non ci siamo riusciti: bisogna ripartire, girare pagina e pensare ai prossimi impegni. Sia l’Europa League sia il derby sono importanti, sono sicuro che ci faremo trovare pronti. La squadra sta bene, non si è visto stasera. Siamo stati troppo brutti, ma non abbiamo problemi particolari. Chiaro, ci sono stati dei giocatori che hanno avuto infortuni, ma staranno meglio nelle prossime gare. Non ci sono problemi particolari, solo la difficoltà di un campionato che se manchi la qualità tecnica e l’intensità facciamo fatica a giocare il nostro calcio. Dobbiamo subito ripartire, con grande convinzione e determinazione perché abbiamo le qualità».

APPUNTAMENTI – Pioli parla delle prossime due partite: «Da domani penserò alla trasferta di Belgrado e chiaramente ai prossimi impegni che saranno molto ravvicinati. Stanno recuperando, ho la possibilità di scegliere i giocatori giusti sia per l’Europa League sia per il derby. Assaporiamo questa delusione, ma dobbiamo ripartire ancora con più forza».