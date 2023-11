Pioli: «Persi punti che ci allontanano dalla vetta! Un peccato»

Il Milan, in vantaggio 0-2, si è fatto rimontare dal Lecce fino al 2-2. Tutta l’amarezza di Pioli nel post-partita di DAZN

CLASSIFICA – Queste le parole di Pioli: «Stiamo commettendo degli errori di frenesia e poca lucidità che purtroppo ci stanno impedendo di vincere partite che potevamo vincere. Siamo il Milan, in due partite siamo andati in doppio vantaggio e non le abbiamo portate in casa ed è un peccato, ci penalizza in classifica. Leao e Calabria? Risentimento dei flessori, saranno da valutare. Stiamo perdendo dei punti in classifica che ci allontanano dalla vetta».