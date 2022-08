Pioli perde un jolly contro l’Atalanta: a rischio anche il Derby con l’Inter

Notizie negative per il Milan che perde un jolly a centrocampo alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Pioli potrebbe non averlo neanche per il Derby con l’Inter

INFORTUNIO − Rade Krunic costretto al forfait. Per lui, stiramento al retto femorale sinistro con tempi di recupero che si attestano dalle due alle tre settimane. Il jolly rossonero salterà dunque la gara contro l’Atalanta e probabilmente anche quelle contro Bologna e Sassuolo. Da capire se Krunic potrà rientrare per il Derby del 3 settembre contro l’Inter.