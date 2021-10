Pioli pensa già al derby Milan-Inter: «Ora tre partite molto stimolanti»

Pioli ha vinto, con un’altra buona dose di fortuna e creando pochissimo, stasera 1-0 contro il Torino (vedi articolo). Al termine della partita, intervistato da DAZN, l’allenatore rossonero mette già nel mirino il derby Milan-Inter del 7 novembre.

DERBY NON LONTANO – Mancano undici giorni al derby Milan-Inter e Stefano Pioli inizia a pensarci: «L’inizio da record? Me l’hanno detto gli addetti all’area comunicazione, che sono bravissimi. Io pensavo alla partita di oggi e ora penso alla Roma domenica. Abbiamo la settimana prossima tre partite veramente importanti e difficili (dopo la Roma il Porto in Champions League e l’Inter, ndr), ma assolutamente stimolanti. Per quanto riguarda la rosa il club e l’area tecnica sono stati bravi a costruire una squadra forte, con tutti giocatori bravi. Mi dispiace in questo periodo non aver potuto far riposare Rafael Leao, che sta spendendo tantissimo. Spero di recuperare Ante Rebic, che era in un momento eccellente, ma dobbiamo cercare di giocare sempre meglio».