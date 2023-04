Pioli: «Obiettivo giocare la prossima Champions League! Testa al campionato»

Pioli ha parlato dopo la vittoria in campionato contro il Napoli (vedi report). Le parole dell’allenatore del Milan, in conferenza stampa.

LOTTA CHAMPIONS – Stefano Pioli parla al termine di Napoli-Milan. Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa: «Restano i tre punti e, soprattutto, la concentrazione per la prossima gara. Perché noi abbiamo bisogno di continuità in campionato e alla fine non manca molto. Continuo a ripetere ai ragazzi che rigiocare la Champions League l’anno prossimo è una cosa molto importante e quindi solamente testa alla prossima partita. questa partita non centra niente con quella di Champions League. Sono entrambe due sfida da dentro fuori. Saranno due sfida diverse da sviluppare».