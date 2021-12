Pioli: «Non si può parlare di fuga Inter! Milan vuole fare più punti nel ritorno»

Pioli si concentra sul prossimo impegno contro il Napoli senza perdere di vista la capolista. L’ex allenatore dell’Inter, attualmente sulla panchina del Milan, è protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli

NESSUNA FUGA – L’obiettivo del Milan è recuperare terreno dal primo posto ma Stefano Pioli non sembra particolarmente preoccupato: «Non credo che si possa parlare ancora di fuga. Credo che l’Inter stia dimostrando tutte le qualità e le capacità, che aveva dimostrato nel campionato scorso. Assolutamente non credo che i campionati si possano vincere a dicembre. L’anno scorso siamo stati in testa per tante partite fino all’inizio del girone di ritorno e sappiamo come è finita. Abbiamo fatto 79 punti con quasi tutta la stagione dentro le coppe. Quello che è il nostro obiettivo è fare meglio dell’anno scorso. Dobbiamo puntare a fare più punti possibili e cercare di migliorare il campionato scorso. Assolutamente sarà importante fare più punti nel girone di ritorno, dove siamo calati un po’ l’anno scorso. Se l’anno scorso non avessimo avuto il calo, avremmo vinto lo scudetto! Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se scendiamo di qualità, diventa più difficile vincere le partite». Queste le parole di Pioli alla vigilia di Milan-Napoli di Serie A (vedi classifica).