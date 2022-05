Pioli: «Non mi interessa dell’Inter, sono concentrato sulla gara di domani»

Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Atalanta di campionato, ha snobbato la domanda posta sul momento dell’Inter. Il tecnico rossonero concentrato solo sulla gara contro la Dea

TESTA SOLO AL MILAN − Pioli risponde così alla domanda sulla voglia dell’Inter: «I miei giocatori si sentono motivati e concentrati proprio come me. Secondo lei l’Inter le può vincere tutte da qui alla fine e avrà una carica maggiore dopo la vittoria della Coppa Italia? Non so e non mi interessa, sono concentrato solo sulla nostra partita. Siamo già al massimo da questo punto di vista, pensiamo a noi e basta. Non guardiamo all’Inter».