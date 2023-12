Pioli: «Non guardiamo la classifica! Fare più punti possibili»

Pioli ha parlato al termine di Milan-Monza, sfida vinta con il punteggio di 3-0. Il tecnico ha parlato della classifica dei rossoneri e degli obiettivi stagionali

CLASSIFICA – Le parole di Pioli a DAZN: «Da quando sono al Milan all’esterno siamo stati visti sempre con diffidenza, anche quando sono arrivati dei grandi risultati. Una negatività che non è mai entrata a Milanello e che non lo fa neanche in questo momento. Siamo il Milan e abbiamo un grande potenziale normale che ci siano delle critiche. L’importante è che i ragazzi continuano a lavorare con fiducia e decisione. Europa League? Quando scendiamo in campo sappiamo che maglia indossiamo e vogliamo vincere. E questa è la mentalità per ogni partita e competizioni. Affrontiamo una partita alla volta, la corsa è su noi stessi. Pensiamo a fare più punti possibili, non guardiamo la classifica».