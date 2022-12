Pioli: «Milan per lo scudetto! Come la scorsa stagione e la rimonta nel derby»

Stefano Pioli come Simone Inzaghi sarà il protagonista della puntata del 29 dicembre de “I Re del Calcio” sui canali Mediaset. Qui un anticipazione delle dichiarazioni del tecnico, che è tornato a parlare dello scudetto vinto lo scorso anno (QUI la prima parte).

LOTTA SCUDETTO – Pioli torna a parlare dello scudetto vinto la scorsa stagione, ma punta a vincere anche quest’anno: «Alla ripresa faremo di tutto per cercare di vincere il campionato. La scorsa stagione arrivare al girone di ritorno in un derby dove sei sotto di 7 punti, dove sei sotto nel risultato e rischiare di andare a -10, vincerlo in rimonta ci ha fatto capire che era un momento importante per la stagione».