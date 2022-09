Pioli: «Milan-Napoli Scudetto? Equilibrio Serie A, fare o non fare 3 punti…»

Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, si è espresso sulla lotta Scudetto. Il tecnico non si è sbilanciato ritenendo la Serie A un campionato molto equilibrato

SFIDA SCUDETTO − Milan-Napoli, viste anche le condizioni di classifica di entrambe le squadre, obbliga a parlare di gara decisiva per il titolo. Pioli dice la sua a riguardo: «Soglia Scudetto abbassata? Sono di più le squadre che possono fare molto bene. Sono cresciute tanto le squadre medio-piccole e in ogni singola partita devi fare molto per vincere. Poi tante squadre sono forti e tante possono lottare per le prime posizioni. Sfida Scudetto? Il campionato è talmente equilibrato che fare o perdere 3 punti può fare già la differenza. Quindi è una sfida Scudetto no perché incontriamo il Napoli ma ogni sfida per noi dovrà essere affrontata come una sfida Scudetto». L’Inter, in trasferta a Udine all’ora di pranzo, guarderà con curiosità questa sfida soprattutto in caso di risultato positivo dalla Dacia Arena.