Pioli: «Milan-Napoli? Non vale lo scudetto! Mancano troppe partite»

Il Milan tra poco affronta il Napoli nel big match di questa giornata che mette di fronte seconda e terza della classe. L’Inter ovviamente è interessata per capire se ci sarà un primo allungo o una prima mini-fuga a due squadre. Ecco le parole di Stefano Pioli prima dell’inizio del match.

SCUDETTO – L’Inter come detto è prima in classifica. Al momento i nerazzurri sono a +4 sul Milan secondo che tra poco affronta il Napoli in una sfida entusiasmante d’alta classifica. Per il tecnico del Milan, Stefano Pioli, però non vale lo scudetto questo match. Ecco le sue parole prima della partita. «E’ una partita d’alta classifica, questo sicuramente. Ma come un mese fa non valeva per lo scudetto, così non vale oggi per lo scudetto. Mancano ancora troppe partite».

FONTE – Dazn