Pioli: «Milan, la nostra fame farà la differenza! Miei ragazzi forti»

Pioli su Milan TV ha commentato la vittoria del Milan contro la Lazio esaltando le qualità della sua squadra da qui fino al termine del campionato, con la lotta scudetto sempre nel vivo.

LA DIFFERENZA – Stefano Pioli ha esaltato le qualità della sua squadra così su Milan TV: «I miei ragazzi stanno dimostrando in questi due anni di essere forti. Non siamo lì per caso, siamo sempre ai vertici della classifica. Da qui alla fine può fare la differenza il fatto che giocheremo con ancora più ferocia, perché gli aspetti tecnici e tattici nelle ultime partite a volte vanno in secondo piano, la rabbia e la fame possono fare la differenza, non è un caso che abbiamo segnato alla fine».