Pioli: “Milan, giocato bene con Juventus e Inter. Ci mancava una cosa”

Stefano Pioli Milan

Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport in occasione dell’ultimo dell’anno. L’allenatore del Milan, che nel precedente passaggio aveva ricordato il derby perso da 0-2 a 4-2 di febbraio (vedi articolo), sulla valutazione del 2020 giudica la crescita dei rossoneri citando le partite con Inter e Juventus.

IN SALITA – Il Milan è imbattuto in Serie A dall’8 marzo e ha chiuso il 2020 con un punto di vantaggio sull’Inter. L’allenatore Stefano Pioli spiega come i rossoneri hanno potuto fare la striscia di risultati positivi: «Ci sentivamo comunque sempre inferiori. Nel senso: ci abbiamo provato, abbiamo giocato delle buone partite come a Torino (con la Juventus, ndr) all’andata, in casa col Napoli, in casa con la Lazio e il derby. Poi ci mancava sempre quel poco, che però in queste partite fa la differenza. Invece poi dopo, esserci riusciti, è chiaro che ci ha dato ancora più fiducia, ancora più entusiasmo e convinzione. La squadra è salita, giocava con fiducia e con positività per tutti i novantacinque minuti, sapendo di avere le qualità di poter vincere le partite. Questo è, secondo me, il passo più deciso e importante del nostro percorso».