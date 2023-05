Pioli: «Milan, vissuto momenti felici e qualche delusione. Domani…»

Pioli torna sulle delusioni del Milan, probabilmente facendo riferimento all’eliminazione in Champions League contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan.

CONTINUAZIONE – Stefano Pioli parla così nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan: «Non è la chiusura di un cerchio ma sarà la continuazione di un percorso. Abbiamo avuto momenti felici e risultati molto positivi e qualche delusione come normale che sia. Non bisogna mai dimenticare da dove siamo partiti. Sarebbe la chiusura di un risultato importante perché vincendo domani a Torino saremmo sicuramente in Champions League. Quest’anno abbiamo commesso solamente in campionato degli alti e bassi e qualche errore ma da queste situazioni sicuramente impareremo per fare meglio. Noi vorremo provare a vincere la partita e a chiudere discorso Champions League già domani senza arrivare all’ultima giornata. Poi è vero che all’ultima giornata in questi anni siamo stati molto bravi ma sarebbe preferibile non arrivarci».