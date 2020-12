Pioli: “Milan favorito? Come si fa a non pensare all’Inter! Juventus…”

Pioli continua a rimandare al mittente le dichiarazioni sul Milan favorito per la vittoria della Serie A. Dopo l’1-2 sulla Sampdoria (vedi articolo) il tecnico rossonero, intervistato da “Sky Calcio Club”, ha rilanciato Inter e Juventus come più attrezzate rispetto alla sua squadra.

TUTTE DENTRO – Stefano Pioli rifiuta il titolo di Milan favorito per vincere la Serie A: «Io credo che anche i risultati della giornata di oggi, al di là dell’Atalanta che non è scesa in campo, ci dicono che le squadre forti stanno arrivando e sono lì. L’Inter, la Juventus e il Napoli sono convinto che rimangano le squadre più forti, le squadre più attrezzate. Come si fa a non pensare che la Juventus sia ancora la favorita, dopo che ha vinto nove volte lo scudetto e coi giocatori più forti? Come si fa a non pensare che l’Inter, già arrivata seconda l’anno scorso, con acquisti come Achraf Hakimi e Arturo Vidal non possa esserci? Non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a continuare a lavorare, crescere e migliorare. Siamo bravi a lavorare su ogni singola partita».