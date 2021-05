Pioli ha parlato al termine del pareggio per 0-0 fra Milan e Cagliari, che mette a rischio la qualificazione dei rossoneri in Champions League (vedi articolo). Il tecnico rossonero parla del fatto che, in tre mesi, i suoi siano passati dal primo posto sopra l’Inter al rischio quinto.

E SE ARRIVANO QUINTI? – Il Milan, fino al 14 febbraio, è rimasto davanti all’Inter. Poi il crollo e adesso dovrà giocarsi la Champions League in casa dell’Atalanta, con Juventus e Napoli che sperano nel passo falso. Ne parla Stefano Pioli: «Sarebbe fallimentare non andare in Champions League? Per quello che abbiamo fatto, e per la mentalità del gruppo, non arrivare nelle prime quattro sarebbe sicuramente una delusione. Lo sarebbe dal punto di vista del risultato personale, del club e dei giocatori. Sicuramente non sarebbe un fallimento, perché ritengo che quest’anno abbiamo costruito le basi per un Milan vincente. Le basi ci sono e la squadra è forte, ma i giudizi vanno rimandati alla fine: un conto è arrivare fra le prime quattro, un altro no. Sicuramente sarebbe una delusione, ma non un fallimento».