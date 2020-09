Pioli: “Milan al livello di Inter e Juventus? Commettiamo ancora degli errori”

Pioli Milan

Le parole del tecnico rossonero, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida tra Crotone e Milan, in programma domani alle ore 18. C’è spazio anche per un’analisi del progetto tecnico di Ibrahimovic e compagni. Il gap con le favorite per lo scudetto, Inter e Juventus, sembra ancora piuttosto consistente

RIVALITÀ – Il Milan ha cominciato la stagione con le certezze post-lockdown. Stefano Pioli è riuscito a trovare la quadra, e un buon rendimento, dopo una prima parte di stagione estremamente difficile. Ma quanto è ancora distante il club rossonero da Inter e Juventus? La domanda è stata rivolta direttamente all’allenatore del Milan, che ha risposto così in conferenza stampa: «Bisogna continuare a migliorare, continuare a crescere. Commettiamo ancora qualche errore, siamo meno lucidi nella scelta della giocata. Dobbiamo essere più compatti, fa parte di un percorso di crescita. Dobbiamo cercare di migliorare collettivamente e individualmente. Ibrahimovic? Le difficoltà fanno parte sia delle partite sia dei momenti della stagione. Non dobbiamo spaventarci per le assenze, siamo una squadra unità con identità di gioco. Zlatan l’ho sentito ieri, sta bene, si sta allenando da casa, molto motivato, si sente coi suoi compagni. La sua assenza pesa ma dobbiamo essere bravi, è un’opportunità per la nostra crescita. Dobbiamo ottenere dei buoni risultati per far sì che quando tornerà saremo ancora più forti».