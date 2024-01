Pioli: «Milan a -6 dall’Inter? Normale ci sia senza la partita»

Il Milan si è portato a -6 dall’Inter con una partita in più, visto che la capolista in questa giornata non gioca in Serie A essendo in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Pioli, a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport, sminuisce la questione distacco.

CON L’ASTERISCO – Stefano Pioli dà uno sguardo alla classifica dopo Udinese-Milan 2-3: «Tana libera tutti vuol dire che stai giocando a nascondino, quindi noi giochiamo a nascondino. Il -6 è normale che ci sia, perché l’Inter deve recuperare la partita. Ma noi non dobbiamo pensare adesso a guardare altre cose se non alla prossima partita. Noi dobbiamo vincere tante partite perché vogliamo fare un girone di ritorno migliore del girone d’andata, quindi adesso siamo concentrati sul Bologna per portare avanti la nostra striscia».