Pioli: «Mese decisivo, concentrati! Fare tanti punti da qui alla fine»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio. Il tecnico rossonero si sofferma sugli obiettivi del club

CONCENTRATI – Questo il commento di Stefano Pioli: «Scudetto? Complimenti al Napoli, ha meritato largamente questa vittoria. Ha dimostrato di essere la più forte, complimenti a Spalletti ed al club. A vedere i festeggiamenti abbiamo ripensato alle sensazioni dello scorso anno, speriamo di ripeterci in futuro. Nelle ultime sei, dal Napoli in poi, la squadra ha dominato di più che nel campionato precedente. Ma abbiamo ottenuto solamente due vittorie e quattro pareggi. Il risultato doveva essere invertito per come abbiamo giocato e per quanto abbiamo tirato in porta. Se non abbiamo vinto è perché ci è mancato qualcosa. Io spero che domani riusciamo a dominare come nell’ultimo periodo. Ci sta mancando concretezza in zona gol. Ultimo treno Champions League? La squadra è consapevole dei jolly buttati via e che non possiamo buttarne via altri. Mancano 5 partite, con la Lazio una partita importante quasi da dentro o fuori. Dobbiamo fare tanti punti da qui alla fine. Cambi? Non c’è Milan 1 o Milan 2, ho stima di tutti i giocatori. È mancato il risultato finale. Scetticismo? Conosco bene i miei giocatori, so che stanno bene e ci credono. Hanno la qualità per fare delle ottime partite. Questo è il mese decisivo della stagione, concentrati per fare al meglio».