Pioli: “Ci ha fatto male perdere il derby Inter-Milan. Coppa Italia…”

Pioli ha parlato a Rai Sport alla vigilia di Milan-Juventus, la seconda semifinale di Coppa Italia in programma alle ore 20.45. Il tecnico rossonero, nel corso dell’intervista, è tornato sulla rimonta subita dall’Inter nella ripresa domenica.

DA 0-2 a 4-2 – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Juventus, fa capire di non aver ancora digerito il derby contro l’Inter: «La sconfitta è stata pesante, per come è arrivata e per tutte le situazioni che c’erano dentro questa gara. Ci ha fatto male perdere un derby così. La Juventus? Giocare subito una partita molto importante contro un avversario altrettanto importante ci può aiutare. La Coppa Italia poi alla fine diventa importante per tutti i club prestigiosi, perché si vede che tutte le società ci tengono a fare bene. Noi siamo stati bravi ad arrivare fino a questo punto ma non è sufficiente, è chiaro che vogliamo arrivare fino in fondo».