Pioli: «Leao? Non dovrebbe essere nulla di grave! Fermato in tempo»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio. Il tecnico aggiorna sulle condizioni di Leao, uscito per infortunio all’11 della sfida

INFORTUNIO – Queste le parole di Pioli: «Per andare in Champions League dobbiamo vincerle tutte, altrimenti rischieremo di star fuori. Ultimamente secondo me non abbiamo giocato male ultimamente ma i giudizi sono giustamente condizionati dai risultati finali. Vincendole tutte e 4 forse siamo quasi sicuri di andare in Champions. Leao? Con me era sorridente, mi ha detto che si sentiva bene. Non dovrebbe essere nulla di grave. Lui si è fermato perché ha avuto qualcosina, sembrerebbe si sia fermato in tempo. Vedremo domani, speriamo giochi con l’Inter»