Pioli: «KO Inter? Cuore caldo e testa fredda. Non pensiamo al 22 maggio»

Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, non si è voluto sbilanciare alla domanda sul KO dell’Inter a Bologna e sulla lotta Scudetto con deadline il 22 maggio

PENSIERO ALLA FIORENTINA − Pioli non si sbilancia rimanendo concentrata solamente sul match contro i viola: «Abbiamo sempre pensato che la cosa migliore è concentrarsi sulla prossima gara. Ho visto attenzione, generosità che serviranno domani in campo. Ultime 4 partite? Credo che conti tutto. Poi le partite sono spesso decise dagli episodi. E in quegli episodi devi avere qualità, ferocia agonistica, intuito. Noi vogliamo fare questo, ma non voglio pensare alle ultime 4. Bensì solamente a quella di domani. Caduta Inter? Cuore caldo e testa fredda. Noi giochiamo un calcio che richiede energia, fatica. Le partite cambiano velocemente. Nessuno di noi sta pensando al 22 maggio. Di settimana in settimana sono cambiate le squadre».