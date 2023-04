Pioli: «Inzaghi sotto pressione? Concentrato su di noi! Con l’Inter…»

Pioli ha parlato anche dell’euroderby di Champions League fra Inter e Milan a maggio. Inoltre ha risposto alla domanda sulla pressione addosso a Inzaghi

PRIMA IL CAMPIONATO − Stefano Pioli, in conferenza stampa – alla vigilia di Milan-Lecce – si è espresso sull’euroderby: «Il sogno Champions League è chiuso in una stanza blindata, prima della semifinale abbiamo quattro partite di campionato. Dobbiamo spingere perché la classifica non ci piace. Inzaghi sotto pressione, vantaggio per il Milan? La Champions League arriverà e quando arriverà l’affronteremo al massimo, per adesso impegniamoci in campionato. Non conosco le altre situazioni, io mi concentro solo sulle nostre. La Champions League è storia a sé, saranno due partite con l’Inter di grande tensione e grande emozione che vivremo con tutte le nostre forze».