Pioli: «Inzaghi mi deve ringraziare. Nei derby era sempre felice»

In collegamento con Mediaset, Stefano Pioli ha parlato del suo passato al Milan e dei derby giocati contro Simone Inzaghi. Queste le parole dell’ex tecnico rossonero.

PASSATO – Stefano Pioli, a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, ha parlato in conferenza stampa ed è stato ripreso da Sportmediaset. L’ex allenatore dei rossoneri, ora di base proprio a Riyadh ha parlato di Simone Inzaghi e del suo passato a Milano. Queste le sue parole: «Quando c’è di mezzo il Milan sono sempre emozionato. È una finale, sarà sicuramente una bella partita e avvincente tra due squadre che giocano bene e hanno grandi giocatori. Al Milan auguro il meglio per quello che abbiamo vissuto insieme, per le mie esperienze con i giocatori, con i tifosi, con tutti. Abbiamo fatto un percorso bellissimo. Pioli is on fire fa parte del passato, fa parte della magia che abbiamo creato in quegli anni al Milan. L’altro giorno avevo dei posti sopra la panchina del Milan: mi sembrava di esserci io in panchina… Questo resterà per sempre».

Pioli e il passaggio di consegne a Inzaghi

PASSAGGIO – Pioli poi, si è soffermato a parlare di Simone Inzaghi: «Simone mi deve sempre ringraziare perché ha preso il mio posto la Lazio ed è grazie a questo che sta facendo una grandissima carriera. Sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Nei derby era sempre contento di incontrarmi. Anzi, quasi sempre».