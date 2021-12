Pioli: «Inter squadra favorita. Il Milan vuole fare meglio di quest’anno»

Pioli ha parlato anche a DAZN dopo Empoli-Milan 2-4 (vedi articolo). Il tecnico parla del distacco di quattro punti dall’Inter, con cui si va a Natale (vedi classifica).

IL DIVARIO – Stefano Pioli mette pressione su chi sta sopra al Milan: «L’Inter è la squadra favorita del campionato. Ha vinto l’anno scorso con dodici punti di vantaggio su di noi, è una squadra molto forte. Sicuramente è la favorita, il campionato è molto lungo ma loro sono i favoriti come è molto forte il Napoli e come è fortissima la Juventus. Poi ci siamo noi e l’Atalanta, la Roma e la Lazio: il campionato è veramente molto equilibrato e molto difficile, tutti i risultati anche di stasera lo stanno dimostrando. L’Inter ha vinto, non ho visto la partita ma ha vinto di misura, il Napoli addirittura ha perso, la Roma ha pareggiato. Le difficoltà ci sono per tutti, l’importante è mantenere il ritmo alto e avere la continuità sino alla fine. Poi quello che succederà non lo sappiamo, dobbiamo fare meglio dell’anno scorso dove abbiamo fatto settantanove punti».