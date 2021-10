Pioli: «L’Inter resta la favorita per il campionato! Milan più consapevole»

Pioli lancia la volata per il derby Milan-Inter di domenica prossima. Dopo il contestatissimo 1-2 contro la Roma l’allenatore rossonero, a DAZN, indica i nerazzurri come i favoriti per la Serie A.

AL DERBY… SFAVORITI? – Milan a +7 sull’Inter, eppure Stefano Pioli vola basso: «Superiori non lo so, anzi posso assicurare che le squadre che stiamo affrontando e quelle che stanno lottando per arrivare in Champions League e provare a vincere lo scudetto sono fortissime. Noi avremo il derby solo fra una settimana, per me rimane comunque l’Inter la favorita per il campionato. Ha una squadra molto forte, una squadra che ha vinto l’anno scorso e una squadra che sa come vincere. Il Napoli è fortissimo, la Juventus credo non sia ancora fuori dai giochi».

L’AVVICINAMENTO – Pioli prosegue in vista di Milan-Inter: «La cosa che mi piace di più della squadra è che l’anno scorso, quando facevamo gli scontri diretti, sapevamo di dover fare qualcosa di eccezionale e straordinario. Invece ora siamo più consapevoli, sappiamo di potercela giocare pallone su pallone con grande qualità per provare a vincere. Mercoledì abbiamo la Champions League e domenica il derby: bene che si facciano trovare tutti pronti per giocarcela su tutti i fronti».