Pioli: «Inter e Milan? Trovano sicuramente morale, ma anche noi. Anzi»

Pioli si è presentato in conferenza stampa dopo Milan-Bologna 0-0 (vedi articolo). A una domanda sull’avvicinamento di Inter e Napoli (vedi classifica) non è convinto che la sua squadra possa aver perso fiducia.

LE INSEGUITRICI – Il Milan vede avvicinarsi Inter e Napoli. Per Stefano Pioli però è tutto aperto: «Sicuramente hanno vinto due partite molto importanti. Troveranno sicuramente morale e fiducia, ma non mancherà neanche a noi. Anzi: saremo ancora più determinati e attenti nel cercare di curare quei piccoli dettagli che stasera non ci hanno permesso di vincere la partita. Credo che sarà una lotta forte e dura fino alla fine, noi vogliamo starci dentro».