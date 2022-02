Pioli: «Inter, KO col Liverpool netto ma solo nel risultato. Sullo Scudetto…»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Milan, ha risposto alla domanda sul KO dell’Inter col Liverpool in Champions League. Poi sulla corsa Scudetto, non è si è voluto sbilanciare

CLASSIFICA − Pioli sul difendere il primo posto: «Classifica non veritiera perché Inter e Atalanta devono recuperare le loro partite. Noi non dobbiamo essere concentrati sul primo posto ma nel fare la nostra prestazione. Quando giochiamo bene il più delle volte riusciamo a portare a casa un risultato positivo. Le pressioni ci sono ed è bello averle e vuol dire che la squadra è in grado di reggerle».

TITOLO − Sulla vittoria dello scudetto, Pioli non si è voluto sbilanciare: «Scudetto? Mancano tanti punti e tante partite, quindi ci vuole grande concentrazione per fare più punti possibili. Noi pensiamo di fare il massimo per poter vincere la nostra partita, questo è il nostro obiettivo. Vogliamo migliorare il punteggio finale della classifica dell’anno scorso».

LIVELLO − Infine Pioli, parlando del gap tra Italia ed Inghilterra, ha commentato il KO dell’Inter: «Credo che sia stato un risultato netto ma solamente nel risultato ma l’Inter ha dimostrato di essere vicina al Liverpool. Al momento c’è grande differenza economica tra calcio italiano ed europeo, dobbiamo avere idee, qualità ed inventiva. Le squadre italiane però stanno crescendo bene».