Pioli: «Inter e Juventus ritmo troppo alto, pensiamo altre cose»

Pioli è a -6 dall’Inter e -4 dalla Juventus, con una partita in più, dopo che il Milan ha battuto al 93′ l’Udinese per 2-3. Nell’intervista post partita con Sky Sport, l’allenatore rossonero non ritiene che i suoi possano pensare alla lotta per il titolo.

PUNTI DI DISTACCO – Stefano Pioli, dopo la vittoria al 93′, valuta le prospettive del Milan: «In questo momento noi non dobbiamo pensare ad aprile-maggio, stiamo pensando al Bologna. Dobbiamo fare così assolutamente, perché dobbiamo per forza cerare di vincere tante partite perché vogliamo essere protagonisti. Ma in questo momento Inter e Juventus stanno viaggiando a un ritmo così alto che diventa difficile pensare se non a noi stessi a continuare questo momento positivo il più possibile. Lo faremo se continueremo nella prossima partita e nelle successive».

LA DIFFERENZA – Il Milan contro Inter (5-1) e Juventus (0-1) ha sempre perso. Pioli si rammarica: «È chiaro che negli scontri diretti siamo stati meno performanti e quindi abbiamo perso dei punti. Però non voglio ripetermi: in quelle quattro partite dopo la seconda sosta abbiamo fatto due punti e lì si è creato il distacco. Ma adesso noi stiamo migliorando e stiamo crescendo: è chiaro che queste vittorie ci devono dare ancora più fiducia e più convinzione, per migliorare il punteggio dell’anno scorso e fare qualcosa di più».