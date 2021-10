Pioli: «Inter-Juventus la guarderò, bella da vedere. Siamo solo all’inizio»

Pioli ha vinto 2-4 a Bologna nel finale, sfruttando il fatto che i rossoblù siano rimasti in nove uomini (vedi articolo). Intervistato da DAZN, l’allenatore del Milan ammette che domani guarderà sia Inter-Juventus sia Roma-Napoli.

ORA DAVANTI – Il Milan, in attesa di Roma-Napoli di domani, è in testa alla Serie A. Stefano Pioli però non alza l’asticella: «Siamo solamente alla nona giornata di campionato e a metà del girone di Champions League. Dobbiamo pensare alla prossima partita, i conti li faremo alla fine. Dobbiamo valutare le nostre prestazioni e cercare di essere sempre squadra, di essere lucidi e avere questo spirito che ci permette di stare fino alla fine. Vedere Roma-Napoli? Domani mattina c’è allenamento, poi di pomeriggio io la guardo. Anche Inter-Juventus: sono partite belle da vedere».