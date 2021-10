Pioli: «Inter fortissima, sarà battaglia. Scudetto? Cavalcare l’entusiasmo»

Pioli, intervistato da DAZN al termine di Atalanta-Milan 2-3 (vedi articolo), non si nasconde quando si parla di rossoneri da titolo. Il tecnico ritiene che se la possano giocare con l’Inter e le altre big.

IN CORSA – Stefano Pioli è contento di vedere il Milan secondo in classifica: «Siamo soddisfatti ma siamo solamente a inizio stagione. Il Napoli è davanti a noi, ci sarà ancora tanto spazio per far tornare la Juventus, l’Atalanta è fortissima e l’Inter è fortissima. Sarà una battaglia, noi vogliamo esserci fino alla fine. Obiettivo scudetto? Io credo che sia giustissimo cavalcare l’entusiasmo, sennò cosa facciamo? Quando andiamo male ci deprimiamo? Devono cavalcarlo, ma con questa volontà, questo spirito e questa umiltà. Grande rispetto di qualsiasi avversario ma è giusto che i giocatori pensino di essere migliori degli altri, poi ogni partita che giochiamo abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Se continuiamo così possiamo dirlo fino alla fine, però il campionato è lungo».