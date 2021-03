Pioli, Inter favorita da eliminazione in Champions League? Frase inesatta

Stefano Pioli Milan

Stefano Pioli afferma che l’Inter sia stata favorita dall’eliminazione in Champions League. Una frase inesatta, analizzando i numeri.

NUMERI INESATTI – Stefano Pioli esprime grande rammarico dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli, a San Siro. Un risultato negativo, che tiene i rossoneri a -9 dall’Inter. Un sorpasso che i nerazzurri operano in concomitanza con la sconfitta rossonera a La Spezia. E che confermano nella gara successiva, nel derby di ritorno vinto 0-3 da Antonio Conte. Una lunga rincorsa che ora vale il +9 dell’Inter, sola in testa alla classifica. Tuttavia Pioli attribuisce questo trend ultra-positivo dei nerazzurri all’eliminazione in Champions League. Che, ricordiamo, si verifica il 9 dicembre scorso, più di tre mesi fa. Da quella data, l’Inter ha giocato ventuno gare, diciassette in campionato e quattro in Coppa Italia. Il Milan? Stesso numero di gare in Serie A, solo due in Coppa Italia (eliminato proprio dall’Inter). Ma ha una gara in più in Europa League, l’andata degli ottavi di finale contro il Manchester United, di giovedì scorso. I conti sono quindi abbastanza semplici: i rossoneri hanno disputato solo una gara in meno rispetto ai nerazzurri, da dicembre ad oggi. Quella di Pioli è pertanto una grossa inesattezza.