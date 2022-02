Pioli: «Inter, in campionato due gare equilibrate. Già li abbiamo battuti»

Stefano Pioli, in conferenza stampa nel post Milan-Lazio, ritiene che entrambi i Derby di campionato tra Inter e Milan sono stati equilibrati. Convinto su una cosa

ASPETTATIVE − Dopo le dichiarazioni su Canale 5 (vedi articolo), ancora Pioli sull’Inter: «Due Derby a marzo? Mi aspetto un’Inter più arrabbiata ma saremo preparati anche noi. Saranno due gare difficile ed equilibrate come lo sono state quelle in campionato. Abbiamo dimostrato che possiamo batterli, quindi ce la giocheremo anche in Coppa Italia».