Pioli: «In Champions League ci giochiamo un sogno! No rimpianti»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan. Il tecnico rossonero si sofferma sugli obiettivi stagionali del club in campionato

SOGNO – Questo il commento di Stefano Pioli: «Con la Roma sarà uno scontro che varrà doppio. Vale tanto, le partite alla fine del campionato sono sempre meno. In queste sette partite abbiamo tre scontri diretti, più punti faremo più avremo possibilità di arrivare fra le prime quattro che è il nostro obiettivo in campionato. Non c’è bisogno di stimolare i miei giocatori in questo periodo. Tutti sanno dell’importanza di questo finale di stagione e della partita di domani. Non stiamo pensando ad altre partite. Il fatto di avere più giocatori è un bene, andiamo incontro a tre settimane impegnative dove giocheremo ogni tre giorni. Sono sicuro che si faranno trovare tutti pronti quando ci sarà bisogno. Rimpianti? Non ci sono. In una stagione ci sono momenti in cui le cose funzionano al meglio, altri dove non arrivano. Tutto quello che abbiamo fatto ci ha permesso di essere qui in questo momento per giocarci un obiettivo importante in campionato, per essere qui a giocarci un sogno in Champions League. Sensazioni buone, la squadra sta bene e sta lavorando bene. Sappiamo cosa fare nelle partite importanti».